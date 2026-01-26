Carenza idrica e frane a Chieti | esperti a confronto nella conferenza di Italia Nostra

Italia Nostra organizza a Chieti una conferenza dedicata alla carenza idrica e alle frane che interessano il territorio. L’evento riunisce esperti per analizzare le cause e le possibili strategie di intervento, offrendo una panoramica oggettiva e dettagliata delle criticità legate alla gestione delle risorse idriche e al rischio idrogeologico. Un momento di confronto utile per comprendere le sfide e le soluzioni a livello locale.

Secondo gli ultimi dati Istat (anno 2022), l'Abruzzo è la seconda regione italiana per dispersione idrica, con una media del 62,5% rispetto al 42,4% nazionale Un incontro pubblico per riflettere su una delle emergenze strutturali più gravi che coinvolgono il nostro territorio: la gestione delle risorse idriche e il dissesto idrogeologico. Si terrà mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 17, nella sala conferenze del Palazzetto dei Veneziani, in largo Teatro Vecchio, nel centro storico di Chieti. L'evento, promosso dalla sezione teatina di Italia Nostra con la collaborazione dell'Università "Gabriele d'Annunzio", è intitolato "Una gestione sostenibile delle acque in Abruzzo e la situazione idrogeologica teatina".

