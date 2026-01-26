Una residente del viale Mellusi segnala un grave incidente avvenuto sabato pomeriggio, con le strade della zona che si trasformano in piste da corsa. L’incidente, fortunatamente senza conseguenze gravi, avrebbe potuto avere esiti più drammatici se qualcuno fosse stato sul marciapiede al momento dell’impatto. La testimonianza evidenzia la necessità di maggiore attenzione e sicurezza nel quartiere, soprattutto nelle ore di maggiore traffico.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo il messaggio di una residente della zona in merito all'incidente che si è verificato sabato pomeriggio al viale Mellusi, sinistro che non ha avuto conseguenze tragiche solo per un puro caso non transitando nessuno sul marciapiede al momento dell'impatto. "Dopo l'incidente verificatosi nel pomeriggio, nel quale sarebbe potuto veramente morire qualche innocente, compresa una delle mie figlie che spesso camminano lì, credo sia d'obbligo prendere dei provvedimenti. Nonostante quanto successo sabato, in serata, ma come anche altre sere, il viale Mellusi sembrava una pista di corse clandestine.

© Anteprima24.it - Carambola al viale Mellusi, strade come piste da corsa: l’allarme di una residente

