Carabinieri minacciati da un colono in Cisgiordania Meloni | inaccettabile Convocato l’ambasciatore israeliano

In un episodio avvenuto a Ramallah, due carabinieri in servizio presso il consolato italiano sono stati minacciati con un fucile e costretti a inginocchiarsi da un colono israeliano. La vicenda ha suscitato condanna e richieste di chiarimenti da parte delle autorità italiane e internazionali. La situazione nel territorio resta complessa e delicata, con ripercussioni sulle relazioni diplomatiche.

Due carabinieri in servizio presso il consolato generale d'Italia a Gerusalemme domenica sono stati minacciati con fucile, fatti inginocchiare e interrogati da un colono israeliano vicino a Ramallah, in Cisigiordania. La protesta del governo italiano è stata immediata: la premier Giorgia Meloni, che ha fatto filtrare la forte irritazione per un fatto ritenuto "inaccettabile", ha sentito Antonio Tajani per concordare la convocazione dell'ambasciatore israeliano Jonathan Peled. Ed il rappresentante dello Stato ebraico ha espresso rincrescimento per l'accaduto, indicando che il suo governo effettuerà le opportune indagini.

