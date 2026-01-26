Carabinieri minacciati col mitra da un colono israeliano Tajani convoca l’ambasciatore

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha richiesto la convocazione dell’ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled, a seguito di un grave episodio avvenuto vicino Ramallah. Due carabinieri in servizio presso il Consolato italiano a Gerusalemme sono stati minacciati con armi da un colono israeliano. La vicenda sottolinea l’importanza di tutelare la sicurezza del personale diplomatico e di mantenere un dialogo costruttivo tra le nazioni coinvolte.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto di convocare l’ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled, dopo un grave episodio che si è verificato in un villaggio vicino Ramallah, in Cisgiordania, e che ha coinvolto due carabinieri in servizio presso il Consolato generale d’Italia a Gerusalemme. Secondo quanto ricostruito, un uomo armato di fucile mitragliatore, presumibilmente un colono, li ha minacciati mentre erano impegnati in un sopralluogo per preparare una missione degli ambasciatori della Ue. La convocazione dell’ambasciatore, di cui ha dato conto una nota della Farnesina, segue la protesta formale già presentata dall’ambasciata italiana al governo israeliano, al Cogat (il Comando militare israeliano per il Territori palestinesi occupati), allo Stato maggiore delle Idf, alla polizia e allo Shin Bet (il servizio di sicurezza israeliano competente per i Territori palestinesi). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

