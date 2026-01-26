Carabinieri fuori servizio sventano furti in villette Arrestato un bandito

Carabinieri fuori servizio di Firenze e Cortona hanno impedito furti in villette a Castiglione del Lago, recuperando la refurtiva e arrestando un 32enne albanese per ricettazione. L'intervento tempestivo ha contribuito a garantire maggiore sicurezza nella zona, dimostrando l’efficacia della presenza attiva anche al di fuori dell’orario di servizio. Continua l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati predatori sul territorio.

Insieme alla squadra di intervento operativo di Firenze hanno fermato un gruppo di malviventi che stava per entrare in azione a Castiglion del Lago. Ricercati altri complici Tutto è iniziato ieri sera, 25 gennaio, alle 23.30, quando i militari sono intervenuti nella zona residenziale del comune, dove avevano individuato un’autovettura di grossa cilindrata con targa straniera, successivamente risultata rubata all’estero, con a bordo tre persone. Poco dopo, dal veicolo è scesa una persona con il volto travisato che è entrata nel cortile di una villetta, probabilmente per commettere un furto, mentre gli altri complici sono rimasti inmacchina.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Un poliziotto fuori servizio ha impedito un tentativo di furto su auto avvenuto la mattina a Bergamo.

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di rubare un'auto in via Codussi.

