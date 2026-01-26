Carabina Quickley Toronto vince a Oklahoma City Zion meglio di Wemby | colpo Pelicans in casa Spurs

Nel mondo del basket, la Carabina Quickley guida Toronto alla vittoria in Oklahoma City con sei triple decisive. I Pelicans trionfano contro gli Spurs grazie a Zion, superando Wemby. Ricordiamo inoltre i rinvii di Memphis-Denver e Milwaukee-Dallas per maltempo. Questi eventi segnano un aggiornamento importante sulle gare e le prestazioni delle squadre, evidenziando le sfide e le emozioni della stagione in corso.

Nottata di grandi sorprese in Nba, con le sconfitte di OKC e San Antonio (entrambe in casa) rispettivamente contro Toronto e New Orleans. Mentre la lega si vede costretta a rinviare Memphis-Denver e Milwaukee-Dallas a causa delle condizioni meteorologiche avverse (i Mavs non sono riusciti a salire sull'aereo), si recupera la gara tra Minnesota e Golden State, posticipata di un giorno dopo gli spari che hanno ucciso un uomo nelle manifestazioni a Minneapolis, coi Warriors che vincono nel segno di Curry. Detroit travolge Sacramento, i Clippers umiliano Brooklyn, Miami passa a Phoenix. Quinta vittoria nelle ultime sei partite per Detroit (33-11), che travolge Sacramento (12-35) e continua la sua marcia solitaria in testa alla Eastern Conference.

