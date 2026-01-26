Cara la mia spesa | salgono caffè e vino si risparmia sull’olio

Nel contesto delle spese quotidiane, caffè e vino registrano aumenti significativi, mentre si cerca di risparmiare sull’olio. Le variazioni dei prezzi, che in alcuni casi superano il 10% rispetto al 2024, influenzano le scelte dei consumatori. Tra i scaffali dei supermercati, l’attenzione si concentra sulle offerte e sui prodotti che permettono di contenere i costi senza rinunciare alla qualità.

Tra i banchi del supermercato è caccia alle offerte, soprattutto se si tratta di quei prodotti che rispetto al 2024 hanno visto un aumento del prezzo del 10% e anche oltre. A dare un’idea delle gioie e dei dolori dei carrelli reggiani (città e provincia) è l’ Osservatorio prezzi e tariffe del Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy). Il portale, consultabile online, riporta dati aggiornati solo fino a novembre 2025: la tabella nella pagina qui a fianco mostra il confronto tra i prezzi al chilogrammo (una media tra il più alto e il più basso) e la variazione percentuale a un anno di distanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

