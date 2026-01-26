Capo d’Orlando la medaglia ecumenica Sant' Oscar Romero per il 2026 al vescovo statunitense Chandler Holder Jones

Il Centro “Sant’Óscar Romero” di Capo d’Orlando e l’Associazione Esperanto Nebrodi annunciano l’assegnazione della medaglia ecumenica “Sant'Oscar Romero” 2026 al vescovo statunitense Chandler Holder Jones. L’onorificenza, in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, riconosce l’impegno di Jones nel promuovere il dialogo tra le diverse tradizioni cristiane, in particolare tra anglicanesimo e ortodossia.

Il Centro “Sant’Óscar Romero” di Capo d’Orlando e l’Associazione Esperanto Nebrodi, in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, hanno deciso di tributare un riconoscimento ad un leader dell’ala statunitense dell’anglicanesimo più vicina alle Chiese ortodosse e a quella cattolica: pertanto la Medaglia ecumenica dedicata a Sant’Óscar Romero è stata assegnata per l’anno 2026 a Sua Grazia il Molto Reverendo Chandler Holder Jones, vescovo presidente della Provincia anglicana d’America (APA), nonché ordinario della diocesi degli Stati Uniti orientali. Impegnato in ambito sociale ed intellettuale, il Primate anglicano ha 54 anni, è sposato con Megan Baskwill Jones ed è padre di quattro figli.🔗 Leggi su Messinatoday.it

