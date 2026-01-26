Capezzine cade lo storico leccio simbolo della scuola

A Cortona, nel giardino dell'Istituto agrario Vegni, sono state registrate danni a causa delle recenti condizioni meteorologiche. Un leccio storico, simbolo della scuola, è stato infatti abbattuto dal maltempo e dalle piogge delle ultime settimane. L’evento sottolinea l’impatto delle intemperie sulla vegetazione storica e sull’ambiente scolastico, richiedendo attenzione e interventi mirati per la tutela del patrimonio verde.

Arezzo, 26 gennaio 2026 – Momenti di paura nel giardino dell'Istituto agrario Vegni di Cortona ( Arezzo), noto come le Capezzine, d ove il maltempo delle ultime ore, sommato alle piogge dei giorni scorsi, ha provocato la caduta di una storica pianta di leccio. L'albero, simbolo dell'istituto e situato davanti all'ingresso del convitto, è crollato la scorsa notte senza causare feriti. Grande il dispiacere tra studenti e personale. Nei prossimi giorni sono previsti i lavori di rimozione. Intanto nell'Aretino sono arrivate le nevicate in quota. Non con l'intensità registrata nelle settimane scorse, ma sufficienti a imbiancare le zone più esposte.

