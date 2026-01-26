Dal oggi al venerdì, i team di Formula 1 saranno impegnati sul circuito di Barcellona per tre giorni di test. Un’occasione importante per valutare le nuove vetture e affinare le strategie prima dell’inizio della stagione. Le prove rappresentano un momento chiave per migliorare le prestazioni, con attenzione a dettagli tecnici e regolamentari, in un contesto di confronto e sviluppo compatibile tra tutte le scuderie.

Tutti insieme compatibilmente. O quasi: da oggi a venerdì, sul classico circuito di Barcellona i i team avranno a disposizione almeno tre giorni per collaudare le nuove vetture. Mancherà solo la Williams, in ritardo. E ancora non è stata mostrata la macchina con la quale la McLaren e Lando Norris difenderanno i titoli vinti nel 2025. Quanto alla Ferrari, andrà in pista domani, martedì. Ah, dimenticavo: i test saranno rigorosamente a porte chiuse. Tanto per aggiungere mistero all’enigma. I segreti. Di questo viaggio nell’ignoto ho parlato con Ivan Capelli, amico caro, l’ultimo pilota italiano della Rossa (era il 1992), oggi apprezzato commentatore di Sky nel programma cult Race Anatomy. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Capelli sogna un’altra Ferrari. "Aspettiamo le Rosse lì davanti. Ma serviva più Newey di Hamilton»

Ivan Capelli: “Hamilton in Ferrari è solo. In F1 c’è tensione, il 2026 sarà la tempesta perfetta”Ivan Capelli analizza le sfide attuali della Formula 1, concentrandosi sulle difficoltà di Lewis Hamilton e sul futuro di Charles Leclerc.

Capelli sogna un’altra Ferrari. Aspettiamo le Rosse lì davanti. Ma serviva più Newey di Hamilton»I segreti. Di questo viaggio nell’ignoto ho parlato con Ivan Capelli, amico caro, l’ultimo pilota italiano della Rossa (era il 1992), oggi apprezzato commentatore di Sky nel programma cult Race ... sport.quotidiano.net

