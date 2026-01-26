Capacità di intendere e di volere | come la legge valuta la mente di chi commette un reato

La capacità di intendere e di volere è fondamentale nel diritto penale italiano, determinando l’imputabilità di un soggetto. La legge valuta se una persona comprende il significato delle proprie azioni e se può controllare i propri impulsi, influenzando così la responsabilità penale. Questo principio è alla base delle decisioni giudiziarie relative alla capacità di intendere e di volere di chi commette un reato.

Nel sistema penale italiano, la responsabilità dipende da un concetto cardine: l’imputabilità. Per essere condannata, una persona deve essere capace di intendere (capire il valore sociale e morale delle proprie azioni) e di volere (controllare i propri impulsi). Se queste capacità mancano o sono ridotte al momento specifico in cui è stato commesso il reato, la legge prevede percorsi diversi dal carcere comune. Quando un giudice o un avvocato sospettano che l’imputato non fosse lucido nel momento del fatto, nominano dei periti: psichiatri o psicologi forensi specializzati. Questi esperti non si limitano a un colloquio, ma effettuano un’analisi clinica e investigativa approfondita con test della personalità, esami neurologici e colloqui clinici strutturati. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Chiara Petrolini: la perizia psichiatrica conferma la capacità di intendere e volereLa Corte d’Assise di Parma ha disposto una perizia psichiatrica che ha confermato la capacità di intendere e volere di Chiara Petrolini.

Argomenti discussi: Monia Bortolotti uccise il suo secondo figlio, ma va prosciolta perché i traumi l'hanno resa incapace di intendere e volere; Neonati sepolti in giardino, la perizia: Chiara Petrolini capace di intendere e di volere; Lite in casa Rossi, Valentino denuncia la compagna del papà; Leporano, uccise la madre strappandole il cuore: la Corte d'Assise chiede la perizia psichiatrica su Dettori.

