Caos treni in Spagna licenziati due alti dirigenti delle ferrovie

A causa di un grave incidente ferroviario in Catalogna, che ha causato una vittima e numerosi feriti, si è intensificato il caos sulla rete regionale dei treni in Spagna. Il segretario di stato dei Trasporti, José Antonio Santano, ha annunciato il licenziamento di due dirigenti di Adif e Renfe, le società coinvolte nella gestione delle infrastrutture e del servizio ferroviario locale. La situazione richiede attenzione e approfondimenti sulle responsabilità.

L 'incidente ferroviario in Catalogna dove ha perso la vita una persona oltre al ferimento di altre 20 ma anche il caos che ormai da una settimana colpisce la rete dei treni regionali ha delle responsabilità: il segretario di stato dei Trasporti spagnolo, José Antonio Santano, ha annunciato pubblicamente sull'emittente spagnola Tve del licenziamento di due alti funzionari di Adif, società che gestisce le infrastrutture ferroviarie, e Renfe, la compagnia ferroviaria che gestisce i treni del servizio locale Rodalies. Chi sono i dirigenti licenziati. Nel dettaglio sono stati destituiti dal loro incarico Josep Enric Garcia, direttore operativo di Rodalies de Catalunya (servizio suburbano e regionale), e Raul Miguez, responsabile della circolazione di Adif.

