Candelora a Roma | quando il sole sceglie la sua stagione e lo fa in questa basilica Il piccolo segreto che accadrà il 2 Febbraio

Il 2 febbraio a Roma, durante la celebrazione della Candelora, si rivela un momento unico in cui la luce del sole pare interagire con le antiche pietre della basilica, creando un gioco di ombre e riflessi che svelano un simbolismo speciale. Questo evento, nascosto tra tradizione e architettura, rappresenta un collegamento tra il calendario naturale e il patrimonio storico della città, offrendo un’occasione per riscoprire un aspetto silenzioso e significativo di Roma.

A Roma anche il calendario ha qualcosa di speciale: la città, infatti, nasconde un linguaggio segreto fatto di luce, pietra e memoria che anche nel giorno della Candelora (il 2 febbraio) la trasforma in qualcosa di completamente diverso. Anche perché quel giorno, per un attimo, sembra che sia il cielo a scegliere la stagione. E lo fa dentro una delle basiliche più belle della Capitale. A Roma la Candelora fa capolino da una delle basiliche più belle. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nei giorni intorno alla Candelora, che cade il 2 febbraio, c'è un piccolo rito invisibile che, a Roma, veste di nuova luce una delle basiliche più belle della città.

