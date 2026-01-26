Cancellato dal Pnrr l’obiettivo più ambizioso di riduzione dell’evasione | il governo teme che nel 2023 e 2024 sia aumentata

Recentemente, il governo Meloni ha ufficialmente eliminato l’obiettivo di riduzione dell’evasione fiscale previsto nel Pnrr, suscitando poche discussioni pubbliche. Questa decisione, presa due mesi fa, rappresenta una rinuncia agli ambiziosi traguardi concordati con l’Unione Europea nel 2021. La questione solleva interrogativi sulla possibile crescita dell’evasione nel 2023 e 2024, influenzando le strategie di contrasto e le politiche fiscali del paese.

La modifica finora è passata sotto silenzio. Ma il governo Meloni due mesi fa ha di fatto messo nero su bianco la rinuncia a raggiungere gli ambiziosi obiettivi di riduzione dell’evasione fiscale concordati dall’Italia con la Ue nel 2021, ai tempi dell’approvazione del Pnrr. L’ha fatto con la sesta revisione del piano, che ha ottenuto il via libera definitivo da parte del Consiglio il 27 novembre. Tra le 173 misure modificate c’è infatti anche la riforma dell’amministrazione fiscale, che nella versione originaria prevedeva un calo corposo della cosiddetta “ propensione a evadere “, cioè il rapporto tra il gettito che manca all’appello e quello atteso: entro la metà di quest’anno Roma avrebbe dovuto dimostrare un calo del 15% della stima relativa al 2024 rispetto a quella del 2019, quando al netto di accise e Imu quel valore era pari al 19,5% (pari a un’evasione tributaria da 87 miliardi ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

