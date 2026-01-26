Canadian ex-Olympic snowboarder pleads not guilty to US drug charges

Ryan Wedding, ex-olimpico canadese, si dichiara non colpevole di accuse legate al traffico di cocaina negli Stati Uniti. L’udienza si è tenuta a Santa Ana, in California, dove il suo processo è stato avviato. La vicenda evidenzia le sfide legali e personali di un atleta che ha scelto di affrontare un procedimento giudiziario per le accuse a lui rivolte.

SANTA ANA, Calif., Jan 26 (Reuters) - Ryan Wedding, a Canadian former Olympic snowboarder, pleaded not guilty to charges of becoming a cocaine smuggling kingpin responsible for multiple drug-related murders in a U.S. federal court in Santa Ana, California, on Monday. Wedding was flown to California after being arrested in Mexico City on Thursday. Wedding, 44, is accused of leading a transnational drug trafficking network and working with Mexico's Sinaloa Cartel to transport hundreds of kilograms of cocaine from Colombia through Mexico to the U.S. and Canada. He was on the FBI's "Top 10 Most Wanted" list and the U.

