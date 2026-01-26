Campi pubblica Cose Silenziose | dal 30 gennaio 2026 il nuovo album che rallenta il rumore del mondo

Dal 30 gennaio 2026 sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali l’album “Cose Silenziose” di Campi, un progetto realizzato con il supporto del MiC e di SIAE. Un lavoro che invita ad ascoltare il mondo con maggiore attenzione, rallentando il ritmo e apprezzando i dettagli più sottili della musica e della vita quotidiana.

Dal 30 gennaio 2026 sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming “Cose Silenziose”, il nuovo album di Campi, realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. Un disco che si muove dentro un presente instabile, fragile e accelerato, e prova a rispondere – senza scorciatoie – a una domanda semplice e enorme: come ci si reinventa per restare umani? Un album come piccola resistenza quotidiana. “Cose Silenziose” attraversa un tempo che corre veloce, spesso disorienta, e tende a coprire tutto con un rumore di fondo costante. In questo contesto, le canzoni diventano piccole forme di resistenza: gesti, legami, sogni, domande che non vogliono scomparire. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

