campania 10 aziende in partenza per la fiera della gioielleria negli emirati arabi

Dieci aziende della Campania parteciperanno alla settima edizione di Jewels of Emirates Show, la fiera dedicata a gioielleria, oreficeria e orologeria, che si svolgerà dal 28 gennaio al 1° febbraio all’Expo Centre Sharjah negli Emirati Arabi. L’evento vedrà il Padiglione Italia come unico spazio espositivo nazionale, offrendo un’importante vetrina internazionale per le imprese campane del settore.

Tempo di lettura: 2 minuti Saranno 10 le aziende che dalla Campania esporranno nel padiglione Italia, unico Paese ad essere rappresentato con un proprio spazio espositivo, alla settima edizione di Jewels of Emirates Show, la fiera dedicata al settore della gioielleria, oreficeria e orologeria che si terrà dal 28 gennaio al 1° febbraio all’Expo Centre Sharjah, nell’Emirato Arabo di Sharjah. Il padiglione italiano sarà curato, come sempre, da Artex. Le aziende campane che saranno presenti alla fiera arrivano dalle province di Napoli e Caserta: sono Auri Tempore Srl (Afragola), C&M Srl (Marcianise), Collaro Srls (Napoli), Generoso Gioielli 1970 Srl (Marcianise), Luise Gioielli Srl (Napoli), Nardelli Gioielli per Amore Srl (Napoli) Rovitaly Srl (Napoli), Salvatore Collaro (Marcianise), Tessitore Srl (Napoli, Threes International Srl (Capri). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

