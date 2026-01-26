Campaccio 2026 Battocletti trionfa a Milano | Sempre bello vincere questa gara

Nadia Battocletti si è aggiudicata la gara de Il Campaccio 2026 a Milano, confermando la sua crescita nel mondo del cross. Con questa vittoria, l’atleta italiana continua a rafforzare il suo percorso professionale, dimostrando costanza e determinazione. La competizione, una delle più importanti nel calendario internazionale, ha visto la partecipazione di numerosi atleti di alto livello, consolidando il prestigio dell’appuntamento anche in questa edizione.

Milano – Prosegue la straordinaria carriera di Nadia Battocletti e con un altro successo in bacheca. L’Azzurra, già campionessa europea di cross, ha conquistato la gara de Il Campaccio 2026, ottenendo la seconda vittoria di fila in competizione. Nella 69esima edizione della manifestazione svolta a San Giorgio a Legnano (Milano), consueta per il mese di gennaio e nel periodo invernale dell’atletica, l’atleta tricolore ha registrato il tempo di 21:10. E’ stata una gara bella ma difficile per la Battocletti, che dopo 6 chilometri dallo start, ha trovato una caduta. Non ha mollato l’Azzurra ed è volata per prima al traguardo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Benvenuti alla diretta live dell'edizione 2026 del Campaccio Cross Country, giunta alla sua 69ª edizione.

Nadia Battocletti si prepara a tornare sul percorso del Campaccio 2026, confermando con entusiasmo la sua presenza.

