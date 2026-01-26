Camion che trasporta auto si ribalta forti disagi sulla Cervese | tratto chiuso a Castiglione di Ravenna

Lunedì mattina si è verificato un incidente sulla Cervese, con un camion che trasporta auto che si è ribaltato, causando la chiusura del tratto a Castiglione di Ravenna. La situazione ha generato notevoli disagi alla viabilità lungo la strada che collega Forlì a Cervia, influendo sulla circolazione e sui tempi di percorrenza nella zona.

Forti disagi alla circolazione lunedì mattina lungo la Cervia, la via del mare che collega Forlì con Cervia. Intorno alle 7, nella zona di Castiglione di Ravenna, nel tratto che va dalla cittadina verso Forlì, dopo il bivio con via Ponte della Vecchia, una bisarca è uscita di strada, ribaltandosi a margine della carreggiata. L'incidente si è verificato dove vi è l'autovelox installato in direzione mare, nei pressi di Italsedie. Fortunatamente non vi sono stati feriti, ma nello schianto alcune auto trasportate dal mezzo pesante hanno riportato danni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per la gestione della viabilità, con deviazioni indicate in loco.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Frastuono di lamiere, si ribalta camion che trasporta auto: strada chiusa al trafficoQuesta mattina, poco dopo le 7, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un camion trasportante auto, causando un ribaltamento e danni da valutare.

Incidente in A13 oggi: scontro tra camion e furgone, morto un 39enne. Chiuso il tratto, code e disagiOggi sull'A13 si è verificato un incidente tra un camion e un furgone, provocando la morte di un uomo di 39 anni e il ferimento di un altro.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Sono state diffuse delle riprese che mostrano un camion che trasporta circa 400 cani destinati al macello durante un festival annuale in Cina.; Più agenti sulle strade, maggiore presidio per la legalità: il comando di Polizia locale chiude il 2025 con un incremento del 33 per cento dei reati contrastati; Sottopassaggio di Miramare, anche oggi pomeriggio un automezzo resta incastrato sotto; Quando vedrete cosa trasporta questo camion, vi chiederete: com'è possibile?!.

Frontale tra auto e mezzo pesante, grave un 60enneViolento impatto tra i due mezzi lungo la strada statale 10 Padana Inferiore a Castelvetro. È intervenuto l’elisoccorso ... ilpiacenza.it

Camion perde il carico all’incrocio, il consigliere comunale rallenta le auto e allerta i soccorsiMoschini ha atteso l’arrivo della pattuglia della polizia municipale che è giunta dopo qualche minuto e che ha allertato a sua volta gli operai comunali ... luccaindiretta.it

Il noleggio di camion con gru è la soluzione ideale per trasportare e movimentare carichi pesanti in modo rapido ed efficiente Con Eredi Gastaldo puoi contare su mezzi speciali e attrezzati, perfetti per il trasporto di macchinari industriali e materiali volumino - facebook.com facebook