Camera omaggia Maroni Fontana | testimone confronto democratico

La Camera dei Deputati ricorda Roberto Maroni a tre anni dalla sua scomparsa, il 22 novembre 2022. In occasione, è stata pubblicata una raccolta dei suoi interventi parlamentari e discorsi pubblici, testimonianza del suo contributo alla vita democratica del Paese. L’omaggio intende valorizzare il ruolo e l’impegno di Maroni nel panorama politico italiano, sottolineando l’importanza del confronto democratico.

Roma, 26 gen. (askanews) – A tre anni dalla scomparsa, avvenuta il 22 novembre 2022, la Camera dei Deputati rende omaggio alla figura di Roberto Maroni con una pubblicazione che raccoglie alcuni suoi discorsi politici e parlamentari. Il volume sarà presentato giovedì 29 gennaio 2026, alle ore 11.00, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio. Agli indirizzi di saluto del Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, seguiranno gli interventi dell’ex Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi, del Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti e del già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta, con le conclusioni del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini.🔗 Leggi su Ildenaro.it

In Italia, la presenza di esponenti di gruppi neofascisti in luoghi istituzionali come la Camera dei deputati solleva questioni di sensibilità e rispetto delle norme democratiche.

Ieri sono intervenuto in aula alla Camera dei Deputati per rendere omaggio all’on. Giuseppe Caroli, don Pinuccio per gli amici. L’on. Caroli è stato un uomo che ha interpretato l’impegno politico, come servizio per la Nazione, per la comunità, per i cittadini. Pur x.com