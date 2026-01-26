Cambiscena Theatresports™ 2026 | la seconda data della rassegna

Cambiscena Theatresports™ 2026 prosegue con la sua seconda data. La rassegna di Improvvisazione Teatrale, organizzata dall'Associazione Culturale CambiScena, torna a intrattenere il pubblico con spettacoli in programma da gennaio a marzo. Sabato 31 gennaio, al Teatrò di Abano Terme, si svolgerà la seconda serata di Theatresports™, un evento che valorizza l’improvvisazione teatrale in un contesto coinvolgente e di qualità.

Continua la sfida alla miglior scena improvvisata che vede sul palco gli allieve e le allieve della Scuola di Improvvisazione Teatrale CambiScena. Dalle prime fasi di gioco che seguono passo passo la costruzione dello spettacolo, alla competizione del 'Game Regolamentare' tra la squadra delle Maracas e quella dei Clappers.

Cambiscena Theatresports™ 2026: la prima data della rassegna invernale di improvvisazione teatraleIl 24 gennaio 2026, al Teatrò di Abano Terme, si tiene la prima tappa della rassegna invernale CambiScena Theatresports™ 2026, promossa dall’associazione culturale CambiScena.

