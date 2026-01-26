Lunedì, lo yen ha registrato un aumento rispetto ai recenti minimi, raggiungendo i livelli più alti degli ultimi due mesi. Questa ripresa si verifica in un contesto di crescente attesa di un intervento coordinato tra le autorità statunitensi e giapponesi, che potrebbe influenzare la direzione futura della valuta giapponese e dei mercati valutari globali.

Lunedì mattina lo yen è balzato al massimo degli ultimi due mesi, dopo il crollo di settimana scorsa, mentre crescono le speculazioni su un possibile intervento coordinato delle autorità di Stati Uniti e Giappone. I movimenti di mercato. Il cambio UsdJpy viaggia a 154,25 alle 8 (ora italiana), in ribasso dello 0,54%, e al minimo da metà novembre. La settimana scorsa è stato quasi sempre quota 158, prima di scendere a 155 nella giornata di venerdì quando sono uscite le prime indiscrezioni sulla possibilità che le autorità statunitensi e giapponesi intervengano sul mercato. I rendimenti obbligazionari sono aumentati e lo yen è crollato parallelamente dopo che il Primo Ministro giapponese la scorsa settimana ha indetto elezioni anticipate per l’8 febbraio, con gli investitori preoccupati per un allentamento delle restrizioni fiscali nella nazione più indebitata del mondo sviluppato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Cambi: Yen rimbalza in vista possibile intervento governo

Cambio Usd/Jpy in area critica: lo yen affonda e il governo valuta contromisureLo yen giapponese continua a perdere terreno sul mercato dei cambi, scivolando ai livelli più bassi dall’estate 2024 e riaccendendo le tensioni tra operatori ... borsainside.com

COMMENTO CAMBI: yen recupera da minimi da 18 mesiMILANO (MF-NW)--Il cambio tra l'euro e il dollaro tratta sopra quota 1,16 a 1,1633. Lo yen è rimbalzato dai minimi da 18 mesi contro il dollaro, dopo che funzionari giapponesi hanno avvertito di una p ... milanofinanza.it

