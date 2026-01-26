cambi yen rimbalza in vista di un possibile intervento del governo

Lunedì mattina, lo yen ha registrato un rialzo significativo, raggiungendo i livelli più alti degli ultimi due mesi dopo il recente calo. Questo movimento si inserisce in un contesto di increasing speculations riguardo a un possibile intervento delle autorità di Stati Uniti e Giappone per stabilizzare il mercato valutario. La situazione resta monitorata dagli operatori, in attesa di eventuali decisioni ufficiali che possano influenzare l’andamento della valuta.

Lunedì mattina lo yen è balzato al massimo degli ultimi due mesi, dopo il crollo di settimana scorsa, mentre crescono le speculazioni su un possibile intervento coordinato delle autorità di Stati Uniti e Giappone. I movimenti di mercato. Il cambio UsdJpy viaggia a 154,25 alle 8 (ora italiana), in ribasso dello 0,54%, e al minimo da metà novembre. La settimana scorsa è stato quasi sempre quota 158, prima di scendere a 155 nella giornata di venerdì quando sono uscite le prime indiscrezioni sulla possibilità che le autorità statunitensi e giapponesi intervengano sul mercato. I rendimenti obbligazionari sono aumentati e lo yen è crollato parallelamente dopo che il Primo Ministro giapponese la scorsa settimana ha indetto elezioni anticipate per l’8 febbraio, con gli investitori preoccupati per un allentamento delle restrizioni fiscali nella nazione più indebitata del mondo sviluppato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

