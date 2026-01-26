L’ex arbitro Calvarese commenta la partita sottolineando la buona prestazione di Mariani. Secondo lui, le azioni tra Bremer e Hojlund sono state influenzate dalla leggerezza del contatto, con il danese che si lascia cadere. Un’analisi che invita a riflettere sulle decisioni arbitrali e sulle dinamiche di gioco, mantenendo un tono obiettivo e rispettoso.

. L’analisi dell’ex arbitro. Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, si esprime così su Tuttosport sull’ operato dell’arbitro Mariani in Juve Napoli. La sua analisi: « Dopo l’errore in Napoli-Inter, Mariani ritrova una buona prestazione in un big match, in una gara difficile, dove fa la scelta giusta per quanto riguarda l’episodio del rigore contestato dalla squadra di Conte nel primo tempo. Partiamo proprio da qui, con il doppio contatto nell’area bianconera, prima Bremer-Hojlund e poi Kalulu-Vergara sugli sviluppi di un cross. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calvarese fuori dal coro: «Buona prova dell’arbitro Mariani. Bremer-Hojlund troppo leggero, il danese si lascia cadere»

Contatto Hojlund-Bremer, l’ex arbitro Calvarese fa discutere: il commento sul mancato rigoreIl match tra Juventus e Napoli ha suscitato molte discussioni, in particolare per un episodio nell’area bianconera tra Hojlund e Bremer.

Conte a Sky: «Mariani la persona meno adatta a decidere su Bremer-Hojlund. Ma facciano come meglio credono»Dopo la partita tra Juventus e Napoli, Antonio Conte ha commentato la questione Bremer-Hojlund.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Fuori dal coro, stasera su Rete 4: legittima difesa, presunte truffe Asl e la testimonianza dell’infermiera aggreditaStasera in prima serata su Retequattro torna Fuori dal coro con Mario Giordano, che dedica la nuova puntata a temi forti e di grande attualità. Al centro del dibattito ci sarà nuovamente la legittima ... corrieredellumbria.it

Fuori dal Coro riparte con l’omicidio di Aurora Livoli e la strage di Crans-MontanaFuori dal Coro: Mario Giordano torna con nuove inchieste sui casi di Crans-Montana e sull'omicidio di Aurora Livoli. Le anticipazioni ... davidemaggio.it

Espulsione a Skorupski in Genoa-Bologna, l’analisi di Calvarese: «Non era rosso» L’espulsione di Skorupski ha cambiato il match: Maresca ha confermato il rosso al VAR, ma per Calvarese è un errore. «Episodio da espulsione di Skorupski: dal campo Mares - facebook.com facebook