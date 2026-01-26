Calpestabile | da Parentesitonde la mostra del duo padovano prove colore

Parentesitonde )( introduce “Calpestabile”, la mostra del duo padovano prove colore, curata da Mario Bronzino. L’esposizione sarà visitabile su appuntamento dal 7 febbraio al 7 marzo 2026, offrendo un’occasione per esplorare il lavoro di questi artisti in uno spazio dedicato. Un’opportunità per approfondire le loro ricerche e i loro linguaggi espressivi in un contesto riservato e accuratamente curato.

Parentesitonde )( artist run space presenta "Calpestabile", mostra del duo padovano prove colore, a cura di Mario Bronzino e visitabile su appuntamento dal 7 febbraio al 7 marzo 2026. La mostra verrà inaugurata sabato 7 febbraio 2026 alle ore 18. Al centro del progetto un'opera site specific, concepita come una superficie modulare per ridefinire la percezione e il volto di uno spazio e del suo possibile uso. Fragile e compatta, la materia di cui è composta registra il passaggio trasformando l'attraversamento in atto politico nei confronti di luoghi vivibili e al contempo proibiti. "Calpestabile" nasce dalla possibilità di costruire un luogo plurimo, contenente più coordinate e permettendo a queste di essere mobili e sottratte alla stabilità di una proprietà e alla loro riconoscibilità.

