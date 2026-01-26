Dal 26 gennaio al 1° febbraio si svolge l’ultima settimana prima delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con le ultime tappe di Coppa del Mondo di sport invernali. In questa guida troverai gli orari delle gare, i canali dove seguirle in TV e streaming, per rimanere aggiornato sugli eventi più importanti della stagione.

La settimana tra lunedì 26 gennaio e domenica 1° febbraio sarà l’ ultima prima delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: cala il numero degli appuntamenti con le tappe di Coppa del Mondo per gli sport della neve e del ghiaccio a ridosso dei Giochi. Lo sci alpino farà tappa a Schladming e Crans Montana, mentre il salto con gli sci andrà in scena a Willingen, infine la combinata nordica sarà di casa a Seefeld. Snowboard protagonista col PGS di Rogla, mentre lo sci freestyle sarà in Italia con lo skicross della Val di Fassa. Lo sci alpinismo sarà previsto tra Andorra e Spagna con i format di gara che faranno il loro esordio olimpico a Milano Cortina, infine si terranno gli Europei di biathlon ed i Mondiali junior per quanto concerne sia lo slittino che lo short track. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario sport invernali 26 gennaio-1° febbraio: orari gare, dove vederle in tv e streaming

