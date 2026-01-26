Calenda ora guarda a destra | Forza Italia non è lontana da noi

Calenda apre ora a un dialogo con Forza Italia, sottolineando un possibile avvicinamento tra le forze politiche. Andrea Gianni, dalla sua posizione a Roma, osserva che un posto in prima fila può indicare intenzioni di collaborazione o interesse condiviso. Mantenere un atteggiamento di cortesía e dialogo è essenziale in un contesto politico in evoluzione, dove le alleanze e le strategie sono in continuo sviluppo.

e Andrea Gianni ROMA Un posto in prima fila, qualcosa vorrà pur dire. Certo ci sono le cortesie per gli ospiti. Ma qualcosa in più negli sguardi, negli abbracci, nell'accoglienza, in quel teatro Manzoni di Milano addobbato d'azzurro, qualcosa in più vorrà pur dire. Con Letizia Moratti in mezzo, a fare da ponte tra lui e Antonio Tajani, il padrone di casa. E con Paolo Berlusconi a portare in dono il sigillo della dinastia. Eccolo allora, Carlo Calenda, ieri, nella sua nuova postura. Completo blu, camicia bianca, cravatta larga, il viso scavato dalle intemperie e il sorriso smagliante volto al sol dell'avvenire, che attualmente sorge da destra.

