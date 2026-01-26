Calenda alla kermesse di Forza Italia | A Milano per noi è difficile sostenere Majorino

Durante la recente kermesse di Forza Italia a Milano, Carlo Calenda ha commentato le sfide per il suo partito nel sostenere Majorino, evidenziando le complessità del contesto politico locale. La presenza di Calenda, ormai frequente sui palchi azzurri, testimonia una certa vicinanza tra Azione e Forza Italia, mentre le dinamiche tra i partiti continuano a evolversi nel panorama politico milanese.

Il leader di Azione al convegno dell'anniversario della fondazione di Forza Italia. Continuano gli ammiccamenti tra Carlo Calenda e Forza Italia. Il leader di Azione è ormai un “habitué” dei palchi azzurri. Domenica 25 gennaio ha partecipato a Milano, al Teatro Manzoni, a un convegno per l'anniversario della nascita di Forza Italia: al termine del suo intervento è stato molto applaudito dalla platea e ha ricevuto i complimenti di diversi esponenti del partito fondato da Silvio Berlusconi: dal segretario Antonio Tajani all'eurodeputata Letizia Moratti fino al fratello del Cavaliere, Paolo.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Menomale che Silvio c’era: Forza Italia chiude la kermesse sulla discesa in campo di Berlusconi. Applausi per CalendaSi è conclusa al teatro Manzoni di Milano la tre giorni di Forza Italia dedicata al 32º anniversario della discesa in campo di Silvio Berlusconi.

Milano, Calenda: "Difficilmente sosterremmo Majorino"Milano si prepara alle prossime elezioni comunali, con le parole di Carlo Calenda che evidenziano l’importanza di scegliere un candidato basato sulla competenza e sulla comprensione delle sfide attuali della città.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Calenda attacca Salvini: Non sto con chi riceve neonazisti e cocainomani. Anche Tajani critico; Calenda attacca Salvini: Non sto con chi riceve neonazisti e cocainomani. Anche Tajani critico; Calenda contro Salvini dopo la foto con Tommy Robinson e chi riceve neonazisti cocainomani in un ministero; Calenda-Tajani. Fusione fredda e solo a Milano (forse) (di F. Crippa).

Calenda-Tajani, dialogo su giustizia e comunali: polemica con la LegaROMA - Lo spazio liberale c'è. Forza Italia che è il soggetto principale di questa area ambita da tutti - anche da Giuseppe Conte che ormai va riscoprendo il suo ... ilgazzettino.it

Calenda su Forza Italia: felicissimo se ci sarà spazio per lavorare insiemeQuesto Paese ha disperatamente bisogno di liberali, popolari e riformisti e che questi non si sottomettano né a sovranità di destra né a estremisti di sinistra. E’ quanto ha affermato Carlo Calenda, ... strettoweb.com

Menomale che Silvio c’era: Forza Italia chiude la kermesse sulla discesa in campo di Berlusconi. Applausi per Calenda- facebook

Menomale che Silvio c’era: Forza Italia chiude la kermesse sulla discesa in campo di Berlusconi. Applausi per Calenda x.com