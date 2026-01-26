Calenda a Forza Italia | Felice se potremo lavorare insieme – Il video

Calenda esprime apertura a una collaborazione con Forza Italia, sottolineando l'importanza di un dialogo tra forze riformiste per il futuro del Paese. In un contesto politico in evoluzione, il leader manifesta disponibilità a lavorare insieme, evidenziando la necessità di approcci liberali e moderati per affrontare le sfide dell’Italia. La volontà di collaborazione si inserisce nel quadro di un dialogo costruttivo tra le forze politiche.

(Agenzia Vista) Roma, 26 gennaio 2026 “Se ci sarà spazio per lavorare insieme sarò felicissimo, questo Paese ha disperatamente bisogno di liberali, popolari e riformisti". Lo ha detto Calenda alla kermesse di Forza Italia. FI Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L’infortunio di Barbero e il video che nessuno ha censurato. Ecco la vera storia del fact checking di Open sul referendum giustizia Gelo tra Salvini e Vannacci, l’avvertimento del leader del Carroccio: «C’è chi pensa solo alla poltrona. Chi esce dalla Lega finisce nel nulla» Meloni contro Trump per le critiche ai soldati in Afghanistan: «Inaccettabile.🔗 Leggi su Open.online

