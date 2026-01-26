Il calciomercato invernale 2026 si avvicina alla fase conclusiva, con il Milan che si prepara a rafforzare la sua linea difensiva. In questa fase, si susseguono voci, trattative e possibili acquisizioni, mentre la società valuta le migliori soluzioni per migliorare la rosa. Restate aggiornati sulle ultime novità riguardanti acquisti, cessioni e rumors, per seguire da vicino le mosse dei rossoneri in questi ultimi giorni di mercato.

Il venerdì 2 gennaio ha riaperto i battenti il calciomercato, con la finestra invernale 2026, quella denominata 'di riparazione'. Durerà fino al prossimo 2 febbraio. Siamo giunti, pertanto, agli ultimi - concitati - giorni di questa sessione. Il Milan, che contende la vetta della classifica in Serie A, vuole essere protagonista con almeno un innesto in difesa. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan: acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News

