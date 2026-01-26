Nel mercato della Juventus, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’affare En-Nesyri è saltato. La società ha quindi riaperto i contatti con Zirzkee e Chiesa, puntando a rafforzare la rosa per la prossima stagione. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione ai dettagli e alle dinamiche di mercato. Restano da monitorare le prossime mosse della Juventus in questa fase di calciomercato.

. Le ultime sui movimenti in attacco. La Juventus volta pagina in modo netto. Il naufragio della trattativa per Youssef En-Nesyri, rimasto a Istanbul dopo un voltafaccia che ha irritato profondamente la dirigenza bianconera e fatto infuriare il Fenerbahçe, è stato declassato da “caso di mercato” a semplice nota a piè di pagina grazie alla forza dei fatti. Il DS Marco Ottolini è rientrato a Torino senza l’attaccante marocchino, ma il peso di questo mancato acquisto è stato polverizzato dalla prestazione della squadra di Spalletti contro il Napoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Gazzetta: saltato En-Nesyri, riaperti i contatti con Zirzkee e Chiesa

Juve spazientita da En-Nesyri: riprendono i contatti per Chiesa e ZirkzeeLa Juventus riprende i contatti per le operazioni di mercato relative a Chiesa e Zirkzee, considerando anche l'interesse per En-Nesyri.

Calciomercato Napoli, contatti con il Fenerbahçe per En-NesyriSul fronte del calciomercato, si intensificano le trattative tra Napoli e Fenerbahçe per il trasferimento di Youssef En-Nesyri.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Juve spazientita da En-Nesyri: riprendono i contatti per Chiesa e Zirkzee; Juve, giallo En-Nesyri: affare saltato o possibile ritorno di fiamma?; Juve, servono i gol: si scalda la pista Mateta. Ma Comolli ha due alternative...; Juve, blitz a Istanbul per En-Nesyri: Ottolini va a trattare col Fenerbahçe, le ultime.

Lang-Galatasaray, Romano: Altro che Juve, se fosse partito dopo l'affare saltava!Noa Lang non poteva partire dopo la Juve altrimenti l'affare sarebbe saltato. Lo rivela sul suo canale l'esperto di mercato, il giornalista Fabrizio Romano, facendo il punto sulla ... tuttonapoli.net

Calciomercato Juventus, porte scorrevoli sulle fasce: Joao Mario e Rouhi pronti a salutarePorte scorrevoli sulle fasce per il calciomercato della Juventus, Joao Mario e Rouhi sono pronti a lasciare i bianconeri. juvelive.it

Calciomercato live: Juve, per En-Nesyri non è finita. Il Toro vede Tchoca. Scatto Lazio per Maldini x.com

Calciomercato: la Lazio blinda Romagnoli, la Juve rinuncia a En-Nesyri #ANSA - facebook.com facebook