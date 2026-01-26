Calciomercato Fiorentina il focus dei viola è la difesa! Vanoli traccia il profilo ideale le ultimissime

La Fiorentina si concentra sul rafforzamento della linea difensiva in vista della chiusura del calciomercato. Vanoli ha delineato il profilo ideale per rinforzare il reparto, mentre continuano le trattative e le ultime novità di mercato. La società lavora con attenzione per migliorare la rosa e affrontare al meglio la stagione in corso.

