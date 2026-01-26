Calcio serie C ripresa dei lavori in casa Perugia con chiarimento Tedesco - Borras

Il Perugia si prepara a riprendere gli allenamenti in vista della sfida contro il Ravenna, seconda in classifica, in programma venerdì al Curi. Dopo gli eventi di ieri al Del Duca, la squadra si concentra sul lavoro quotidiano, con chiarimenti tra Tedesco e Borras. La stagione di Serie C prosegue con obiettivi chiari e una determinazione rinnovata per affrontare le prossime sfide.

Il tecnico e il direttore generale si sono incontrati il giorno successivo lo sfogo di Ascoli. Non verrà preso alcun provvedimento, si cercherà di andare avanti uniti per il bene del club Non c'è tempo di stare a rimuginare su quanto accaduto ieri al Del Duca. Già venerdì si torna in campo, ospite al Curi il Ravenna secondo in classifica. Un'altra partita complicata con il Perugia, scivolato nuovamente a -4 dalla salvezza e che sarà obbligato a cercare di fare punti con chiunque. Il modo in cui è arrivata la sconfitta continua a far discutere, ma il campionato non aspetta. Bisogna mettere le energie sul lavoro e sperare che finalmente gli episodi possano trasferirsi dalla parte dei biancorossi.

Il Perugia di Serie C si concentra esclusivamente sul campo, cercando di mantenere la concentrazione nonostante le recenti difficoltà extra calcistiche.

