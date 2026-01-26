Calcio Napoli Neres a Londra per l’operazione alla caviglia | i tempi di recupero

Il calciomercato del Napoli si arricchisce di aggiornamenti sulle condizioni di David Neres, infortunato durante la recente sfida contro la Juventus. L’esterno azzurro è infatti volato a Londra per sottoporsi a un intervento alla caviglia. Restano da definire i tempi di recupero, in attesa di conoscere i dettagli dell’intervento e il percorso di riabilitazione previsto.

Non solo la sconfitta allo Stadium contro la Juventus: Antonio Conte perde anche David Neres. L’esterno del Calcio Napoli è partito per Londra, dove verrà operato alla caviglia. Previsto uno stop di almeno due mesi per uno dei giocatori più incisivi dell’autunno napoletano. Non arrivano buone notizie dall’infermeria per il Calcio Napoli di Antonio Conte, reduce dal pesante 3-0 incassato contro la Juventus. David Neres ha infatti lasciato ieri il capoluogo campano per volare a Londra, dove si sottoporrà a un intervento chirurgico alla caviglia presso il Wellington Hospital, struttura di riferimento per questo tipo di operazioni. 🔗 Leggi su 2anews.it

Operazione Neres, dal viaggio a Londra ai tempi di recupero: tutti i dettagli

Infortunio Neres, trauma distorsivo alla caviglia: i possibili tempi di recupero in attesa degli esami

