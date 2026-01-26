Calcio Dilettanti | Mobilieri Ponsacco ed Urbino battuti

Nel turno di Promozione delle squadre dilettantistiche pisane, Mobilieri Ponsacco e Urbino sono state sconfitte. Entrambe le formazioni hanno subito una sconfitta con il medesimo risultato, evidenziando un momento difficile per le squadre locali. La partita si è svolta a Pisa il 26 gennaio 2026, lasciando alcune riflessioni sul cammino delle rappresentative dilettantistiche della zona.

Pisa 26 gennaio 2026 – In Promozione turno negativo per le pisane: entrambe al tappetto e con lo stesso risultato. Nel girone A l' Urbino Taccola soccombe in casa per 0 – 2 contro il Settimello: un gol per tempo per gli ospiti. Nel girone B il finale è fatale ai Mobilieri Ponsacco che incassano due reti dai padroni di casa della Cuoiopelli. Le classifiche rispettivamente cambiano molto poco: l'Urbino Taccola è sempre desolatamente ultimo da solo, i Mobilieri Ponsacco sempre primi con buon margine sulle altre compagini. Questi i tabellini. Urbino Taccola: Parente, Zaccagnini, Galletti, Bellagamba, Taglioli, Castellacci, Viti, Fabbrini, Cei, Guelfi, Igbineweka.

