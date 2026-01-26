Calcio Dilettanti | Mobilieri Ponsacco ed Urbino battuti

Da lanazione.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel turno di Promozione delle squadre dilettantistiche pisane, Mobilieri Ponsacco e Urbino sono state sconfitte. Entrambe le formazioni hanno subito una sconfitta con il medesimo risultato, evidenziando un momento difficile per le squadre locali. La partita si è svolta a Pisa il 26 gennaio 2026, lasciando alcune riflessioni sul cammino delle rappresentative dilettantistiche della zona.

Pisa 26 gennaio 2026 – In Promozione turno negativo per le pisane: entrambe al tappetto e con lo stesso risultato. Nel girone A l’ Urbino Taccola soccombe in casa per 0 – 2 contro il Settimello: un gol per tempo per gli ospiti. Nel girone B il finale è fatale ai Mobilieri Ponsacco che incassano due reti dai padroni di casa della Cuoiopelli. Le classifiche rispettivamente cambiano molto poco: l’Urbino Taccola è sempre desolatamente ultimo da solo, i Mobilieri Ponsacco sempre primi con buon margine sulle altre compagini. Questi i tabellini. Urbino Taccola: Parente, Zaccagnini, Galletti, Bellagamba, Taglioli, Castellacci, Viti, Fabbrini, Cei, Guelfi, Igbineweka. 🔗 Leggi su Lanazione.it

calcio dilettanti mobilieri ponsacco ed urbino battuti

© Lanazione.it - Calcio. Dilettanti: Mobilieri Ponsacco ed Urbino battuti

Approfondimenti su mobilieri ponsacco

Calcio. Dilettanti: Mobilieri Ponsacco in fuga

Calcio. Dilettanti: poker Mobilieri Ponsacco

Nel campionato di Promozione, il San Piero a Sieve ha ottenuto una vittoria importante sul campo dell’Urbino Taccola, conclusa con il punteggio di 0-2.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su mobilieri ponsacco

Argomenti discussi: Calcio. Dilettanti: Mobilieri Ponsacco in fuga; Calcio, Ponsacco: dalla C alla mezza farsa. Niente soldi, 100 tesserati e una formazione diversa ogni partita; Calcio Dilettanti | Mobilieri Ponsacco in fuga.

calcio dilettanti mobilieri ponsaccoCalcio. Dilettanti: Mobilieri Ponsacco ed Urbino battutiPisa 26 gennaio 2026 – In Promozione turno negativo per le pisane: entrambe al tappetto e con lo stesso risultato. Nel girone A l’ Urbino Taccola soccombe in casa per 0 – 2 contro il Settimello: un go ... lanazione.it

calcio dilettanti mobilieri ponsaccoCalcio. Dilettanti: Mobilieri Ponsacco in fugaCalci pareggia col Montecarlo ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.