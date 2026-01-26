Dopo la sconfitta contro il Portogallo, l’Italia di calcio a 5 si prepara alla seconda giornata degli Europei 2026, affrontando la Polonia. La squadra punta a dimostrare crescita e determinazione, concentrandosi su un gioco più verticale e rotazioni efficaci. In vista della partita di domani, il team desidera mettere in campo impegno e disciplina per ottenere un risultato positivo e riscattarsi.

La sconfitta patita contro il Portogallo (2-6 il risultato finale in favore dei lusitani) è alle spalle: la nazionale italiana di calcio a 5 vuole voltare pagina pensando alla seconda giornata del Gruppo D degli Europei 2026, quella nella quale affronterà la Polonia, nella sfida in programma domani – martedì 27 gennaio – alle ore 20.30. A fotografare il momento in conferenza stampa è stato il ct degli azzurri, quel Salvo Samperi che ha detto: “Abbiamo analizzato bene la partita col Portogallo e ci sono stati tanti spunti positivi da cogliere. È altrettanto chiaro, però, che per poter competere e vincere queste partite non basta dare buone risposte come fatto nel primo tempo e a inizio ripresa, ma bisogna avere lo stesso atteggiamento e la stessa intensità per tutti e quaranta i minuti di gioco, anche se non è facile contro questi avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio a 5, Samperi verso la Polonia: “Abbiamo voglia di rivalsa. In campo con verticalità e rotazioni”

