Cahill | Jannik e i crampi? Tutti sapevano che il tetto prima o poi sarebbe stato chiuso

Il coach Cahill commenta il match di Jannik Sinner contro Spizzirri, affrontando anche i crampi e la gestione della partita. Riferendosi agli ottavi, sottolinea che dopo il ritiro di Mensik, a Sinner è stato offerto di spostarsi nella sessione serale, scelta che il tennista ha deciso di mantenere, dimostrando attenzione alla programmazione e alle sue condizioni fisiche.

“Jannik è stato anche un po’ fortunato, ma tutti gli allenatori e i giocatori sapevano che prima o poi il tetto sarebbe stato chiuso, una volta che il caldo estremo fosse arrivato”. Così Darren Cahill, ai microfoni di Espn, torna sul drammatico match del terzo turno contro Spizzirri. Il coach di Sinner racconta: “Sono con lui da molto tempo ormai, quella è stata una delle tre o quattro migliori prestazioni che abbia mai visto da parte di Jannik. Quando hanno chiuso il tetto è tornato in campo, era ancora pieno di crampi in tutto il corpo. Riuscire a superare tutto questo nel modo in cui l’ha fatto è stato straordinario: eravamo orgogliosi di lui”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il racconto di Jannik Sinner: “Prima le gambe, poi le braccia: crampi ovunque. Sono stato fortunato”Jannik Sinner ha affrontato una sfida difficile durante l’Australian Open 2026, rischiando di uscire al terzo turno.

Australian Open, Sinner batte Spizzirri (e i crampi): la svolta con il tetto chiusoJannik Sinner supera un difficile impegno contro Spizzirri agli Australian Open 2026, conquistando la qualificazione agli ottavi di finale.

