A Chiusi della Verna si piange la perdita di Solange Tellini, 74 anni, nota e stimata residente, deceduta dopo una caduta dalle scale di casa. La scomparsa della sorella del sindaco ha suscitato grande cordoglio nella comunità, che ricorda una donna conosciuta per il suo impegno come barista e assistente all’infanzia. Solange aveva già affrontato grandi perdite, tra cui quella del figlio e del marito, lasciando un ricordo affettuoso tra amici e conoscenti.

È morta "la Solange", Solange Tellini, 74 anni, barista e assistente all’infanzia nota ed amata, aveva perso il figlio Gabriele nel settembre 2023 e il marito Enrico Bertuccelli dieci anni prima, personaggio molto conosciuto in Versilia per aver gestito locali storici. Era la sorella di Giampaolo, sindaco di Chiusi della Verna, molto conosciuto e apprezzato in tutta la provincia. Ieri mattina la donna, che viveva da sola, è caduta dalle scale del palazzo in cui abitava in pieno centro storico, tra la piazza del Comune e la via Dell’Angelo: l’ultimo pianerottolo della discesa purtroppo le è stato fatale ed una vicina l’ha trovata riversa sul pavimento, attorno alle 8,30 di ieri mattina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cade sulle scale di casa e muore. Chiusi della Verna è in lutto per la sorella del sindaco Tellini

Veroli, donna di 56 anni cade dalle scale in casa e muore durante la notteUna tragica vicenda ha sconvolto la comunità di Veroli, in provincia di Frosinone, durante la notte tra il 10 e l’11 dicembre 2025.

Leggi anche: Chiusi della Verna celebra la Festa della Toscana con uno spettacolo teatrale

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Tragedia a Camaiore: cade dalle scale e muore a 73 anni; Cade sulle scale di casa e muore. Chiusi della Verna è in lutto per la sorella del sindaco Tellini; Cade dalle scale e muore sul colpo; Via Mazzini: 73enne cade dalle scale e muore.

Via Mazzini: 73enne cade dalle scale e muoreLe principali notizie della Gazzetta di Parma in edicola domani (giovedì 22 gennaio): ecco le anticipazioni del vicedirettore Stefano Pileri. Un uomo di 73 anni è morto in Rianimazione al Maggiore dop ... gazzettadiparma.it

Cade dalle scale e muore, il corpo trovato dalla vicinaCamaiore, a perdere la vita Solange Tellini, 74 anni, barista e assistente all’infanzia. Due anni fa aveva perso il figlio minore in un incidente stradale ... lanazione.it

Tragedia in via Mazzini: 73enne cade dalle scale e muore Neonati morti, la relazione dei carabinieri che accusa Chiara Petrolini De Pascale: "In Emilia Romagna ci vogliono più forze dell'ordine" Disagi in stazione: i lavori non sono ancora terminati La palestin - facebook.com facebook

Via Mazzini: 73enne cade dalle scale e muore x.com