caccia al vero movente guerra di perizie sui pc di alberto e chiara

Nella recente inchiesta di Garlasco, si prosegue con l'indagine sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi. La difesa di Andrea Sempio ha presentato un'istanza alla gip Daniela Garlaschelli, richiedendo un incidente probatorio per approfondire il ruolo dei dispositivi digitali. Questo passaggio rappresenta un ulteriore passo nella ricostruzione dei fatti, contribuendo a chiarire il movente e a fare luce sulla dinamica del caso.

Altro tassello nella nuova inchiesta su Garlasco. La difesa di Andrea Sempio sta notificando alle parti un'istanza da depositare alla gip Daniela Garlaschelli con la quale chiede un incidente probatorio sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Un accertamento che, se la giudice accoglierà la richiesta, sarebbe quindi svolto nel contraddittorio delle parti con la Procura di Pavia, la difesa del condannato a 16 anni di carcere e i legali di parte civile. Nei giorni scorsi, gli avvocati di parte civile Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna avevano depositato alla Procura di Pavia gli esiti di un nuovo accertamento informatico dal quale sarebbe emerso, avevano spiegato, che «la sera prima di essere uccisa, Chiara Poggi aveva fatto accesso proprio alla cartella del pc di Stasi in cui erano stati catalogati, per genere, i numerosi file pornografici già esaminati all'epoca».

Nel contesto dell'omicidio di Chiara Poggi, emergono dettagli sulla scoperta di file sospetti nel computer di Alberto Stasi.

Il 12 agosto 2007, Alberto Stasi si allontanò da Chiara Poggi per prendersi cura del cane, in vista di un temporale.

