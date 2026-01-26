Burana Festival l' organista tedesco Wolfgang Zerer interpreterà il ' Concerto di Carnevale'

Il Burana Festival ospiterà domenica 1 febbraio alle 17 l’organista tedesco Wolfgang Zerer, nato nel 1961, noto per la sua esperienza come artista, docente e studioso. L’evento rappresenta un’opportunità unica di ascoltare dal vivo un interprete di grande rilievo, che solitamente si esibisce in Europa e nel mondo con concerti e masterclass. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica organistica.

L’occasione, più unica che rara, di vedere suonare dal vivo l'organista tedesco Wolfgang Zerer, classe 1961, pluripremiato studioso, docente e artista dell’organo che abitualmente tiene concerti e masterclass in Europa e in vari altri continenti, è fissata per domenica 1 febbraio alle 17.30, all'interno della chiesa di Burana. L'artista interpreterà il ‘Concerto di Carnevale’ del Burana Festival. Il festival è organizzato dalla parrocchia di San Giacomo Maggiore e dal Lions di Bondeno Ets, sotto la direzione artistica di Gabriele Martin. Un evento dedicato alla grande tradizione organistica barocca, in uno straordinario confronto tra la scuola italiana e quella tedesca.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

