Buongiorno Italia! Musetti si beve un Fritz e sfida Djokovic Sinner litiga con la tv per tifare

Lorenzo Musetti si impone agli Australian Open 2026, raggiungendo i quarti di finale dopo aver battuto Taylor Fritz in tre set. La vittoria rappresenta un momento importante per il tennis italiano, che continua a mostrare progressi a livello internazionale. Nel frattempo, Sinner si scontra con la televisione mentre supporta la sua squadra, evidenziando l’entusiasmo e l’impegno degli atleti italiani in questa manifestazione.

Lorenzo Musetti vola ai quarti degli Australian Open 2026 e dedica la sua vittoria all’Italia. Il tennista azzurro ha battuto l’americano Taylor Fritz in tre set, dominando il match e rendendo felici tutti i tifosi e gli appassionati italiani che si sono svegliati all’alba per lui. Il match degli ottavi di Melbourne, infatti, è iniziato alle 4 ora italiana e Musetti, nella tradizionale dedica alla telecamera, ha voluto ringraziare i suoi connazionali per il sostegno. “ Buongiorno Italia ” ha scritto il numero cinque del mondo, che ha raggiunto il suo best ranking proprio all’inizio di 2026 grazie alla finale raggiunta a Hong Kong, poi persa contro Bublik. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

