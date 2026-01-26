BUIO al Teatro Parioli | Ernesto Lama in scena

Al Teatro Parioli di Roma, dal 5 all’8 febbraio 2026, va in scena “BUIO”, una commedia scritta e diretta da Filippo Gentile con la partecipazione di Ernesto Lama. Uno spettacolo che affronta temi di riflessione e introspezione, offrendo al pubblico un’occasione per confrontarsi con temi attuali attraverso una narrazione sobria e significativa. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di teatro contemporaneo.

Cosa: La commedia “BUIO”, scritta e diretta da Filippo Gentile con Ernesto Lama.. Dove e Quando: Teatro Parioli Costanzo di Roma, dal 5 all’8 febbraio 2026.. Perché: Un viaggio ironico e toccante tra i meandri della memoria e delle dinamiche familiari.. Il Teatro Parioli Costanzo si prepara ad accogliere, per la stagione teatrale 2025–2026, il ritorno di uno spettacolo che ha già saputo conquistare il pubblico grazie alla sua capacità di mescolare profondità emotiva e leggerezza: BUIO. Scritto e diretto da Filippo Gentile, lo spettacolo vede come protagonista Ernesto Lama, affiancato da un cast di talento composto da Savina Scaramuzzino, Andrea Corallo e Giulia Bornacin. 🔗 Leggi su Ezrome.it

