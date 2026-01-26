Bucchianico celebra la Giornata del Ringraziamento alla Terra | oltre 50 trattori in corteo

A Bucchianico si è tenuta la Giornata del Ringraziamento alla Terra, il 25 gennaio, un evento che ha coinvolto oltre 50 trattori in corteo. L'iniziativa, promossa dal santuario di San Camillo de Lellis e dal Comune, ha rappresentato un momento di riflessione sulla tradizione contadina, unendo fede, cultura e solidarietà in un'occasione di valorizzazione del territorio.

Il momento centrale della giornata è stata la messa celebrata alle 10.30, durante la quale si è svolta la benedizione dei mezzi agricoli Una domenica all'insegna della fede, della tradizione contadina e della solidarietà. È quella che si è vissuta ieri, 25 gennaio, a Bucchianico, dove si è svolta la Giornata del Ringraziamento alla Terra, organizzata dal santuario di San Camillo de Lellis in collaborazione con il Comune. La manifestazione si è aperta di buon mattino con il ritrovo al campo sportivo, dove è stata offerta la colazione ai partecipanti. Alle 9, il corteo dei mezzi agricoli – oltre 50 i trattori presenti – ha sfilato per le vie del paese, attirando la curiosità e l'affetto della comunità.

