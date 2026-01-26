A Bucarest, la comunità ebraica ha partecipato a una funzione religiosa per ricordare il pogrom del 1941, evento storico significativo nella memoria collettiva. L’iniziativa si inserisce nelle commemorazioni della Giornata della Memoria, il 27 gennaio, con l’obiettivo di preservare la memoria e riflettere sugli eventi drammatici del passato.

La comunità ebraica rumena ha celebrato una funzione religiosa per ricordare il pogrom di Bucarest avvenuto nel 1941, nell'ambito delle commemorazioni per la Giornata della Memoria, il 27 gennaio. Più di 120 ebrei furono uccisi durante una violenta rivolta della 'Legione dell'Arcangelo Michele', un'organizzazione fascista rumena che torturò centinaia di ebrei.

© Lapresse.it - Bucarest, la comunità ebraica commemora gli 85 anni dal pogrom del 1941

