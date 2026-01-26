Brigone in bilico per la discesa delle Olimpiadi | svelato il nome della riserva

Federica Brignone è confermata tra le atlete italiane che prenderanno parte alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. In vista della discesa e delle altre discipline alpine, il suo nome si aggiunge alla lista delle riserve, garantendo così un'ulteriore opzione per la squadra azzurra. La sua presenza rappresenta un elemento di continuità e affidabilità nel panorama dello sci alpino italiano.

Federica Brignone è stata confermata nel gruppo delle atlete italiane che parteciperanno alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. La 35enne valdostana non solo avrà il prestigioso ruolo di portabandiera nella cerimonia inaugurale del 6 febbraio 2026, ma è anche pronta a vivere la sua quinta esperienza olimpica dopo un lungo periodo di recupero da un serio infortunio. Il suo effettivo coinvolgimento nelle gare di velocità, come la discesa libera e il Super G, resta però ancora da confermare, visto che molto dipenderà dalle sue condizioni fisiche.

