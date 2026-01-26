Bregovic in Italia evento Roma e tour The Wedding and Funeral Band

Goran Bregovic torna in Italia con due appuntamenti distinti: un evento speciale a Roma a luglio e un tour con “The Wedding and Funeral Band” che partirà da aprile in varie città. Due occasioni per ascoltare il suo stile unico, tra musica tradizionale e sonorità contemporanee, offrendo al pubblico italiano un’esperienza musicale autentica e coinvolgente.

Roma, 26 gen. (askanews) – Goran Bregovic annuncia il suo ritorno in Italia con due progetti live profondamente diversi e complementari, una data evento speciale a Roma a luglio e la tournée con “The Wedding and Funeral Band” da aprile in diverse città della penisola. L’appuntamento speciale, con orchestra sinfonica, coro e la Wedding and Funeral Band, è in programma l’8 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma: “Goran Bregovic – The Belly Button of the World”. Un progetto sinfonico in cui Bregovic riassume la sua idea di convivenza tra i popoli e le religioni, ispirandosi alla storia di Sarajevo, città simbolo d’Europa e crocevia di culture.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Goran Bregovic torna in Italia nella primavera 2026 con la sua Wedding and Funeral Band, dopo una stagione di concerti di successo.

