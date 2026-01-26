Un fulmine ha colpito una manifestazione a Brasilia, causando il ferimento di decine di persone. L'evento, organizzato dai sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro, si è svolto in un'area pubblica della capitale brasiliana. L'incidente ha generato preoccupazione tra i partecipanti e le autorità locali, che stanno gestendo le conseguenze dell'accaduto.

Decine di persone sono rimaste ferite dopo che un fulmine ha colpito un’area di Brasilia dove i sostenitori dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro si erano riuniti per una manifestazione a sostegno dell’ex leader. Secondo i vigili del fuoco, almeno 89 persone hanno ricevuto cure mediche e 47 sono state trasportate in ospedale, di cui otto in gravi condizioni. Migliaia di persone si erano radunate con ombrelli e poncho sotto una pioggia battente quando il fulmine ha colpito. Alcuni manifestanti che avevano le mani sulle barriere protettive hanno riportato ustioni, mentre altri sono caduti e hanno battuto la testa a terra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Brasilia, un fulmine colpisce una manifestazione pro-Bolsonaro: decine di feriti

Approfondimenti su brasilia fulmine

Un fulmine ha colpito oggi nei pressi di Plaza do Cruzeiro a Brasilia, durante un corteo pro-Bolsonaro.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su brasilia fulmine

Argomenti discussi: Brasile, il momento in cui un fulmine colpisce un raduno pro-Bolsonaro; Maltempo, fulmine sulla marcia pro-Bolsonaro: panico a Brasilia, 72 feriti | VIDEO.

Brasile, il momento in cui un fulmine colpisce un raduno pro-Bolsonaro: decine di feritiUn lampo si abbatte vicino ai manifestanti sotto la pioggia a Brasilia. I vigili del fuoco parlano di almeno 89 feriti ... msn.com

Video. Video mostra il momento in cui un fulmine colpisce sostenitori di Bolsonaro in BrasileVideo. Nella capitale brasiliana, Brasilia, migliaia di sostenitori si sono radunati domenica sotto la pioggia per sostenere Jair Bolsonaro. it.euronews.com

Tragedia in Brasile, fulmine tra la folla Un fulmine si è abbattuto oggi nei pressi di Plaza do Cruzeiro a Brasilia, interrompendo drammaticamente una manifestazione organizzata per chiedere la liberazione dell’ex presidente Jair Bolsonaro. L’incidente ha richi - facebook.com facebook

#Maltempo, #fulmine sulla marcia pro- #Bolsonaro: panico a Brasilia, 72 feriti | VIDEO x.com