Box Office USA | Mercy di Chris Pratt esordisce con 11.2 milioni in un weekend gelido

Il Box Office USA del weekend 16-18 gennaio ha registrato un totale di 58,4 milioni di dollari, il valore più basso del 2026. La diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2025 è stata del 9%, influenzata da una forte tempesta invernale che ha causato la chiusura di molti cinema in diverse regioni. Tra i film in uscita,

Il Box Office USA del weekend 16-18 gennaio è stato il più basso del 2026 con 58.4 milioni di dollari complessivi (-9% rispetto allo stesso periodo 2025), colpito da una massiccia tempesta invernale che ha chiuso centinaia di cinema in stati come Texas, Tennessee e Kentucky. Mercy (Amazon MGM Studios), thriller sci-fi con Chris Pratt, ha debuttato al primo posto con 11.2 milioni di dollari. Nonostante una media per sala non altissima (3.200 dollari su 3.468 schermi), il film è riuscito a imporsi in un mercato rallentato in maniera massiccia dalle condizioni climatiche avverse. Chiaramente parliamo di un film da oltre 60 milioni di budget, pertanto il risultato potrebbe non essere in linea con le aspettative. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Box Office USA | Mercy di Chris Pratt esordisce con 11.2 milioni in un weekend gelido Box Office USA | Mercy sfida Avatar 3 nel weekend della “tempesta del secolo” Il Box Office USA di questa settimana si presenta con un clima di sfida tra Mercy e Avatar 3, in un weekend segnato dalla “tempesta del secolo”. Mercy: Sotto Accusa | Recensione del film con Chris PrattMercy: Sotto Accusa è un thriller fantascientifico con Chris Pratt e Rebecca Ferguson, uscito nelle sale italiane il 22 gennaio. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Stop al dominio di 'Avatar' al box office Usa: arriva 'Mercy' con Chris Pratt; Mercy – sotto accusa interrompe il dominio di Avatar, il maltempo frena gli incassi negli USA; Box Office USA: Mercy e Avatar 3 sfidano il gelo.; Box Office USA: Bone Temple a caccia di Avatar: Fire & Ash – Notizie. Stop al dominio di 'Avatar' al box office Usa: arriva 'Mercy' con Chris Pratt(ANSA) - LOS ANGELES, 25 GEN - Il thriller di fantascienza 'Mercy', con Chris Pratt protagonista, debutta al primo posto del botteghino nordamericano con 11,2 milioni di dollari, mettendo fine al lung ... msn.com Box Office USA | Mercy sfida Avatar 3 nel weekend della tempesta del secoloIl Box Office USA del 24 gennaio 2026 rallenta per una tempesta storica. Mercy e Avatar 3 combattono tra record di gelo e chiusure di circuiti cinematografici. universalmovies.it Sony Pictures. . Nel Mercy Capital Court tutti i sospettati sono colpevoli... fino a prova contraria. Mercy: Sotto Accusa è al cinema. #MercySottoAccusa - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.