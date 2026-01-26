Box Office Italia | Weekend 15-18 Gennaio 2026 Buen Camino è imbattibile

Nel weekend dal 15 al 18 gennaio 2026, il Box Office Italia ha totalizzato 10,34 milioni di euro, registrando un aumento del 15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e una diminuzione del 9% rispetto al fine settimana precedente. Buon Camino si conferma il film più visto del periodo, mantenendo la sua posizione di leadership nel mercato cinematografico italiano.

Nel weekend di cinema 15-18 gennaio 2026 il Box Office ITALIA ha raccolto complessivamente 10.34 milioni di euro: +15% rispetto allo stesso weekend del 2025 e -9% rispetto al precedente. Buen Camino è risultato nuovamente il dominatore assoluto. Come anticipato, Checco Zalone con il suo Buen Camino si è confermato leader assoluto con un nuovo incasso da 2.2 milioni di euro (-43%). Il totale dall'esordio è salito ora a quota 73.4 milioni per 9.142.643 presenze: con questi dati il film continua a percorrere il record di spettatori (Quo Vado? con 9.368.154 biglietti) e dovrebbe raggiungerlo entro la settimana.

Box Office Italia | Buen Camino ancora da urlo nel Weekend 15-18 GennaioIl box office Italia del weekend 15-18 gennaio 2026 registra ancora il successo di Buen Camino di Checco Zalone, che ha raccolto circa 3,6 milioni di euro nel periodo.

Box Office Italia | Buen Camino da record nel primo weekend del 2026Il weekend dal 1 al 4 gennaio 2026 ha registrato un consolidamento nel settore cinematografico italiano, con un incasso complessivo di 27 milioni di euro.

