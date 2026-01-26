Botte da orbi in campo arbitro picchiato va in ospedale Dirigente squalificato 4 anni

Durante la recente partita tra Football Club Nocelleto e Tre Torri San Marcellino, si sono verificati episodi di violenza che hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine e a conseguenze per i coinvolti. L’arbitro è stato colpito e trasportato in ospedale, mentre un dirigente è stato squalificato per quattro anni. Un episodio che sottolinea l’importanza di mantenere il rispetto e la correttezza nello sport.

Nei giorni scorsi si è consumata una brutta pagina di calcio durante la gara tra Football Club Nocelleto e Tre Torri San Marcellino. La partita è stata sospesa e successivamente assegnata a tavolino per 3-0 in favore del Nocelleto a causa di un episodio di inaudita violenza. Secondo il referto del Direttore di Gara, al 28° minuto del primo tempo, dopo la concessione di un calcio di punizione a favore del Football Club Nocelleto e l'espulsione del calciatore Marco Golino della società ospite, alcuni membri della panchina del Tre Torri San Marcellino sono entrati in campo per protestare in maniera veemente.

Durante la recente partita tra Football Club Nocelleto e Tre Torri San Marcellino, si è verificato un episodio grave che ha coinvolto violenza in campo.

